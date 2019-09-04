Украина рассчиталась с МВФ за кредит 2014 года

Украина рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, открытой в 2014 году.
Об этом сообщили в пресс-службе центробанка.
«Украина 3 сентября провела последний платеж по начатой в 2014 году программе stand-by с МВФ. Последний платеж составлял 156,4 миллиона долларов в эквиваленте», — сообщили в пресс-службе НБУ.
Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около 3,9 млрд долл. При этом SDR1 млрд (около 1,4 млрд долл) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.
Как сообщалось, в конце августа 2018 года Украина выплатила МВФ часть долга по программе stand-by arrangement от апреля 2014 года.
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