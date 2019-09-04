Кабмин уволил Супрун и ее заместителей

Кабмин принял решение об увольнении Ульяны Супрун с должности и. о. министра здравоохранения.

«Госпожа Супрун точно да (уволена — ред.). По-моему, господин Линчевский (Александр Линчевский, заместитель Супрун — ред.) тоже да», — отметил на брифинге премьер Алексей Гончарука после закрытого заседания правительства 4 сентября, передает УП.

«Еще раз говорю: это не какое-то там политическое увольнение. Это просто технически меняется команда в министерстве. Зашел новый министр в министерство. Он будет формировать свою команду. Поэтому формально все старые заместители увольняются... По собственному желанию они все ушли».

Напомним, что Ульяна Супрун осенью 2013 года приехала из США в Киев.

12 июля 2016 года ее назначили заместителем министра, а с 27 июля 2016 года Супрун исполняла обязанности министра здравоохранения.

29 августа Верховная Рада 9 созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука. В частности министром здравоохранения назначили Зоряну Скалецкую (Черненко).