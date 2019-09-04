Коломойский пытается вернуть «ПриватБанк» и получить компенсацию за его национализацию, - СМИ

Олигарх Игорь Коломойский после выборов президента и Верховной Рады нарастил свое влияние и теперь претендует на возвращение «ПриватБанка» и добивается компенсации за его национализацию. Об этом говорится в статье «Уничтожить не только конкурентов, но и целые отрасли: Как Игорь Коломойский использует свое возросшее влияние», опубликованной на 112.ua.

«Принципу „ценные активы в свой карман, а государству — оболочку с долгами“ Коломойский остался верен и в истории с одним из крупнейших банков Украины „ПриватБанком“ — его детищем. В 2016-м банк признали неплатежеспособным. Чтобы избежать коллапса на банковском рынке, на котором „Приват“ имел более чем внушительную долю, государство выкупило акции банка за 1 гривну. Чтобы стабилизировать ситуацию в финансовом учреждении, НБУ потратил примерно 117 млрд грн. За это спасение заплатил каждый налогоплательщик в Украине. Отметим, что все тот же Данилюк недавно заявил, что решение о национализации „ПриватБанка“ было правильным», — говорится в материале.

Отметим, в качестве причин, которые привели к дефолту «ПриватБанка», предправления банка Александр Шлапак (был назначен после национализации) называл огромные злоупотребления, которые были допущены в учреждении Коломойского.

«В частности, кредиты на миллиарды гривен выдавались под процентную ставку 10,5%, тогда как кредитным комитетом банка ставка была утверждена в размере 34%. Заемщики не проверялись на связанность, а финансовое состояние большинства из них искусственно завышалось. При выдаче кредитов нарушались как нормативные документы НБУ, так и внутренние документы самого банка. Помимо прочего кредиты не были обеспечены ликвидными залогами. В качестве товаров, имущественные права на которые были обеспечением по кредитам, выступали, например, бензин в объеме, которого бы хватило на два года полной работы всей Украины. Также марганцевая руда (Коломойский владеет добывающими ее ГОКами). Ни складов, ни соглашений на хранение этих товаров и их покупку у них не было. Также залогами были выдаваемые за нефтебазы полуразрушенные строения и гаражи», — говорится в статье.

По утверждениям профильных чиновников, из стоящих активов на балансе банка находился только комплекс «Буковель», который был передан как ипотека. По словам Шлапака, его планировали передать в управление международной компании, но этого не произошло.

«Команде Коломойского удалось восстановить контроль над этим активом. Более того, победное шествие Зеленского к президентскому креслу совпало с началом судебных процессов, которые затеял Коломойский для возврата банка под свой контроль. Разумеется, уже после того, как государственные менеджеры навели порядок в учреждении. 18 апреля Окружной административный суд города Киева принял решение, которым установил процедуру выведения неплатежеспособного „ПриватБанка“ с рынка с участием государства, нарушающую нормы действующего законодательства. При этом Коломойский добивается еще и выплаты ему компенсации в размере 2 млрд долл.», — сказано в материале.

Напомним, Игорь Коломойский в своих интервью уже не раз заявлял, что намерен добиваться изменений Налогового кодекса. Эксперты указывают, что олигарх таким образом хочет переложить налоговое бремя со своих бизнесов на плечи конкурентов. При этом государство может недополучить миллиарды гривен.