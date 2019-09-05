Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на четверг, 5 Сентября 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 3 копейки - до 25,2635 грн за доллар против 25,2969 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,8353 грн против 27,6672 грн накануне.