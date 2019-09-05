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В интернет попала база данных с 419 млн телефонных номеров пользователей Facebook

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В интернет попала база данных с 419 млн телефонных номеров пользователей Facebook

Неизвестные выложили в интернет базу данных, содержавшую информацию о сотнях миллионов телефонных номеров пользователей Facebook. Об этом сообщил в среду интернет-портал TechCrunch.

Как он отмечает, сотни миллионов телефонных номеров, привязанных к аккаунтам в Facebook, находились в свободном доступе, информация не была защищена паролем. Сейчас база уже удалена. Она включала в себя «свыше 419 млн записей», касающихся пользователей в разных странах. В их числе 133 млн записей, которые имеют отношение к аккаунтам лиц, живущих в США, 50 млн касаются вьетнамцев, а 18 млн — жителей Соединенного Королевства.

По сведениям TechCrunch, каждая запись содержала идентификационный номер аккаунта и привязанный к нему телефонный номер. В некоторых случаях уточнялась страна проживания пользователя, его имя и пол. В публикации не поясняется, какой процент записей мог содержать повторяющуюся информацию или неверные данные. Сотрудники TechCrunch полагают, что сведения, приведенные в базе, в частности, могли облегчить отправку спама владельцам телефонов и учетных записей.

Как следует из публикации, о том, что указанная база данных находится в свободном доступе, первоначально оповестил TechCrunch специалист по имени Саньем Джен. Кто именно собрал указанные сведения об аккаунтах в Facebook, выяснить пока не удалось. После обращения TechCrunch к владельцам сервера, на котором находилась информация, она была удалена из свободного доступа.

Официальные представители Facebook сообщили, что указанные сведения, по всей видимости, были собраны с помощью функции, которая позволяла искать в Facebook других людей по номерам их телефона. Она не работает с апреля 2018 года. Представители соцсети также отметили, что не получали информации о том, что неизвестные с помощью приведенных в базе сведений смогли получить несанкционированный доступ к каким-либо учетным записям.

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Ежемесячная аудитория Facebook превышает 2,41 млрд человек. Такие оценки опубликовала в июле компания Facebook, которой принадлежит данная социальная сеть.

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