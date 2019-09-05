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Коломойский получил необходимый для статуса олигарха элемент, - Бондаренко

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Коломойский получил необходимый для статуса олигарха элемент, - Бондаренко

После президентских и парламентских выборов Игорь Коломойский получил третий необходимый для олигарха элемент — к финансовому и медийного ресурсов добавилось влияние на государственные органы власти.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Кость Бондаренко.

«Действительно Игорь Коломойский соответствует всем критериям олигарха. Это человек, который лоббирует свои бизнес-интересы через политические инструменты, используя в том числе и фактор медиа-ресурса. У Коломойского есть все составляющие классического олигарха — политическое представительство во власти, влияние на власть, медиа и большой бизнес», - отмечает Кость Бондаренко.

Эксперт напоминает: Коломойский ранее регулярно устраивал корпоративные войны и был в них на первом плане.

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«У Коломойского непростые отношения с Виктором Пинчуком из-за „Никопольского завода ферросплавов“, — приводит примеры Бондаренко. — Также было противостояние с Ринатом Ахметовым, которое началось в 2014 году и продолжается до сих пор...»

В этих противостояниях Коломойский часто пользовался своим влиянием на власть и суды. И сейчас уже начал это делать.

Игорь Коломойский
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