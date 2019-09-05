Путин предостерег Зеленского от преследования партии его кума Медведчука

Президент России Владимир Путин говорит, что если в Украине власть будет преследовать партию его кума Виктора Медведчука, это будет большой ошибкой нового президента Владимира Зеленского.

«Если сегодняшняя власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится... Было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек... Они не бегают по площадям, не требуют невозможного, они работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона. И на мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав», — заявил Путин на Восточном экономическом форуме в России, передает УП.

Путин назвал партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», политсовет которой возглавляет Виктор Медведчук, «парламентской оппозицией, имеющей за собой доверие значительного количества избирателей, подтвержденное в ходе демократических выборов, голосованием».

Президент России также сказал, что не видел заявление Зеленского о якобы иностранном финансировании «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Путин добавил, что если такое заявление было, это означает, что «действующие на сегодня власти в Киеве рискуют на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице прежнего президента, бывшего президента господина Порошенко».

Напомним, что в конце августа Зеленский анонсировал «очень громкую историю, которая очень плохо закончится» касательно «Оппозиционной платформы За жизнь». Президент намекнул, что располагает информацией о финансировании партии из-за рубежа.