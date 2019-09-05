Samsung со второй попытки начинает продажи складного смартфона Galaxy Fold

Южнокорейская Samsung Electronics Co., наконец, начнет продажи смартфона со складным экраном Galaxy Fold, откладывавшиеся ранее из-за выявленных проблем.

Продажи Galaxy Fold в Южной Корее стартуют в пятницу, а в «ближайшие недели» устройство появится в ряде других стран, включая США, Великобританию, Францию и Германию, сообщила в четверг Samsung.

Выход этой модели на рынок изначально был запланирован на 26 апреля, однако специалисты, получившие тестовые модели Galaxy Fold заблаговременно, обнаружили ряд проблем.

Смартфон представляет собой карманное устройство, которое может раскрываться в планшет. В ходе тестирования эксперты выявили проблемы экрана на месте сгиба, а некоторые просто удалили верхний слой экрана, посчитав его защитной пленкой.

В июле Samsung сообщила, что устранила обнаруженные проблемы, укрепив верхний слой экрана, добавив ему дополнительную защиту, а также улучшив механизм раскладывания.

«В последние несколько месяцев Samsung улучшала Galaxy Fold, чтобы гарантировать, что он произведет наилучшее впечатление на пользователей, — говорится в сообщении компании. — Мы улучшили не только дизайн и конструкцию устройства, но и постарались переосмыслить весь потребительский опыт».

Galaxy Fold, размер основного дисплея которого составляет 7,3 дюйма, предусматривает работу в 5G-сетях в ряде стран. Его стоимость составит порядка $2000.

Samsung возлагает большие надежды на Galaxy Fold, пишет MarketWatch. В июле компания сообщила о падении чистой прибыли более чем на 50% во втором квартале на фоне снижения спроса на смартфоны.

В августе Samsung представила две версии своего нового флагмана — Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.

Источники MarketWatch сообщают, что компания готовится запустить в продажу еще одну версию Galaxy Note 10, в которой предусмотрены функции для использования блокчейн-технологий.

Эта версия смартфона получит название KlaytnPhone по имени южнокорейской блокчейн-платформы и будет продаваться только внутри страны.

KlaytnPhone будет выпускаться в том же дизайне и продаваться по той же цене, что и Galaxy Note 10 (от $1000), однако поступит в продажу с предустановленными блокчейн-приложением и криптовалютным кошельком. По словам источников, покупатели смартфона получат на счет определенную сумму новой криптовалюты Klay. При включении и выключении смартфона на его экране будет показываться логотип Klaytn.