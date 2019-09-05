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220Volt.com.ua назвал 5 самых популярных моделей аккумуляторных батарей в Украине

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220Volt.com.ua назвал 5 самых популярных моделей аккумуляторных батарей в Украине

Важнейшим элементом многих технических устройств, а также транспортных средств любого типа, остается аккумуляторная батарея. С момента разработки первой АКБ прошло более 150 лет, но инженеры не оставляют попыток сделать последующие модели все более совершенными. Тем не менее, принцип действия и конструкция остаются неизменными многие десятилетия. В настоящее время существуют множество типов аккумуляторов, различающихся между собой по назначению, составу гальванических пар и виду электролита.

Самые доступные типы аккумуляторных батарей

  • Гелевые аккумуляторы

  • Мультигелевые аккумуляторы

  • Тяговые аккумуляторы

  • Свинцово-кислотные аккумуляторов (AGM)

  • Литий-железо-фосфатные аккумуляторы  (LiFePO4)

  • Никель-металлогидридные (NiMH)

  • Свинцово-углеродные аккумуляторы 

О компании «220VOLT» 

Но абсолютным лидером рынка остаются классические свинцово-кислотные АКБ, которые в свою очередь также имеют несколько разновидностей. Кроме традиционных моделей с жидким электролитом, в нашем магазине «220VOLT» можно купить аккумулятор типа AGM, мультигелевый и гелевый.

Это необслуживаемые модели с наполнителем различных типов, работающие по технологии VRLA/SLA (регулируемый клапан/герметизированные). Герметичность позволяет использовать АКБ данного типа в жилых помещениях, устанавливая устройство в любом положении (кроме вверх ногами).

5 продаваемых аккумуляторов 2019 года в 220VOLT.com.ua

В гелевых АКБ в электролит добавлен силикон, который и превращает жидкость в гелеобразное состояние. Эти модели занимают около 10 процентов рынка, поскольку, благодаря своей специфике, используются в ограниченных сферах.

№1: Аккумуляторная батарея SIAP 6 GEL 105

12-вольтовая модель известного польского бренда имеет емкость 105 Ач. Имеет систему контроля клапанов VRLA, поэтому может использоваться внутри помещений (ИБП, различная бытовая техника), в системах охраны, телекоммуникаций, электронике и детских игрушках. Небольшие размеры и приемлемая стоимость делают SIAP 6 GEL 105 хорошим выбором для домашнего использования.

№2: Аккумуляторная батарея Logic Power 12-100 AH

Модель китайского бренда Logic Power отличается низким саморазрядом и длительностью работы (до 1200 циклов). Надежность АКБ позволяет использовать ее в составе солнечных установок, а также в ИБП и установках резервного электропитания. Стоимость батареи примерно на треть ниже модели от SIAP при практически той же емкости, что делает ее привлекательной в глазах многих покупателей.

 

№3: Аккумуляторная батарея Ventura Gel VG 12-55 

Модель еще одного китайского бренда емкостью 55 Ач и напряжением 12 В разработана по технологии PLT (установлены пластины из чистого свинца). Возможность эксплуатации в различных положениях, устойчивость к температурным перепадам и низкий уровень саморазряда делает оправданным ее применение в системах аварийного электропитания, портативных эхолотах, ИБП и других электронных устройствах. Не имеет ограничений на перевозки воздушным транспортом.

 

№4: Аккумуляторная батарея SolarX SXG 150-12 

Оригинальная китайская сборка емкостью 150 Ач и напряжением 12 В. Может использоваться в альтернативной энергетике, ИТ-отрасли, системах охраны и пожарной сигнализации, медицине. Отличается длительным сроком службы (15 лет) и надежностью.   

 

№5: Аккумуляторная батарея ALVA AS 12-200

12-вольтовая АКБ емкостью 200 Ач рассчитана на срок службы от 10 до 15 лет в буферном режиме. Отличное соотношение емкости батареи к стоимости. Низкий саморазряд и быстрое восстановление после глубокого разряда.

Все перечисленные модели можно приобрести в самом популярном  интернет-магазине «220VOLT» с гарантией качества. Также в ассортименте магазина имеется множество АКБ других систем.

Источник: 220volt.com.ua

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Четверг, 5 сентября 2019
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