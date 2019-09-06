Нацбанк немного ослабил гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 6 сентября 2019 года, ослабил официальный курс гривны на 5 копеек - до 25,3106 грн за доллар против 25,2635 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,9885 грн против 27,8353 грн накануне.