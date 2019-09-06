Кабул недоволен соглашением США с талибами

Афганское правительство вступило в спор с посланником президента США Дональда Трампа Залмаем Халилзадом по поводу предлагаемого соглашения Вашингтона и Талибана по выводу из страны американских войск.

Об этом сообщает NBC News.

«Между афганскими чиновниками и посланником США Залмаем Халилзадом возникли яростные споры по поводу предлагаемой сделки (Вашингтона — ред.) с талибами», — говорится в сообщении.

Переговоры афганских чиновников и специального посланника США Залмайя Халилзада в последние несколько дней были напряженными на фоне новостей о предлагаемой сделке Вашингтона с талибами.

По словам одного из дипломатов, близкого к переговорам, правительство Афганистана отреагировало на брифинг со спецпосланником «плохо», и дискуссии были отмечены под «неистовыми аргументами».

Государственный департамент США отказался комментировать переговоры в Кабуле, как и предоставить детали предложенной Вашингтоном сделки с талибами.

Как отмечает издание, в рамочном соглашении США с Талибаном предусматривается поэтапный вывод американских войск в обмен на согласие талибов вступить в мирные переговоры с афганским правительством и обязательство не допускать использование районов, находящихся под их контролем, в качестве оплотов для Аль-Каиды, Исламского государства или других террористических групп.

На этой неделе Халилзад заявил, что если соглашение будет одобрено президентом США Трампом, американцы выведут из Афганистана около 5000 военнослужащих в последующие 135 дней.