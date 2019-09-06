Кабул недоволен соглашением США с талибами

Афганское правительство вступило в спор с посланником президента США Дональда Трампа Залмаем Халилзадом по поводу предлагаемого соглашения Вашингтона и Талибана по выводу из страны американских войск.
Об этом сообщает NBC News.
«Между афганскими чиновниками и посланником США Залмаем Халилзадом возникли яростные споры по поводу предлагаемой сделки (Вашингтона — ред.) с талибами», — говорится в сообщении.
Переговоры афганских чиновников и специального посланника США Залмайя Халилзада в последние несколько дней были напряженными на фоне новостей о предлагаемой сделке Вашингтона с талибами.
По словам одного из дипломатов, близкого к переговорам, правительство Афганистана отреагировало на брифинг со спецпосланником «плохо», и дискуссии были отмечены под «неистовыми аргументами».
Государственный департамент США отказался комментировать переговоры в Кабуле, как и предоставить детали предложенной Вашингтоном сделки с талибами.
Как отмечает издание, в рамочном соглашении США с Талибаном предусматривается поэтапный вывод американских войск в обмен на согласие талибов вступить в мирные переговоры с афганским правительством и обязательство не допускать использование районов, находящихся под их контролем, в качестве оплотов для Аль-Каиды, Исламского государства или других террористических групп.
На этой неделе Халилзад заявил, что если соглашение будет одобрено президентом США Трампом, американцы выведут из Афганистана около 5000 военнослужащих в последующие 135 дней.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016