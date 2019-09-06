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США ожидают оживления «нормандского формата» со стороны новой власти Украины

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США ожидают оживления «нормандского формата» со стороны новой власти Украины

В США рассчитывают, что смена руководства Украины даст новую жизнь переговорному процессу в «нормандском формате», заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

«Мы активно пытаемся найти верный набор решений. Надеемся, это можно решить. Мы также действительно надеемся, что новое руководство в Украине даст новый толчок «нормандскому формату», — сказал госсекретарь в интервью The Daily Signal, обнародованном в четверг.

Помпео отметил, что в настоящее время политика США заключается в том, чтобы дать президенту Украины Владимиру Зеленскому шанс на выход из тупика с российской стороной в переговорном процессе, уточнив, что он с оптимизмом смотрит на то, что Зеленский может «оживить» мирный процесс.

Госсекретарь США добавил, что именно Россия должна сделать шаги для деэскалации конфликта.

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Помпео также считает, что освобождение двадцати четырех украинских моряков было бы хорошим началом для переговоров со стороны России.

Американский дипломат отказался делать предположения относительно непосредственного участия США в мирных переговорах.

нормандский формат, Майк Помпео
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