США ожидают оживления «нормандского формата» со стороны новой власти Украины

В США рассчитывают, что смена руководства Украины даст новую жизнь переговорному процессу в «нормандском формате», заявил государственный секретарь США Майк Помпео.
«Мы активно пытаемся найти верный набор решений. Надеемся, это можно решить. Мы также действительно надеемся, что новое руководство в Украине даст новый толчок «нормандскому формату», — сказал госсекретарь в интервью The Daily Signal, обнародованном в четверг.
Помпео отметил, что в настоящее время политика США заключается в том, чтобы дать президенту Украины Владимиру Зеленскому шанс на выход из тупика с российской стороной в переговорном процессе, уточнив, что он с оптимизмом смотрит на то, что Зеленский может «оживить» мирный процесс.
Госсекретарь США добавил, что именно Россия должна сделать шаги для деэскалации конфликта.
Помпео также считает, что освобождение двадцати четырех украинских моряков было бы хорошим началом для переговоров со стороны России.
Американский дипломат отказался делать предположения относительно непосредственного участия США в мирных переговорах.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016