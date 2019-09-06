Антикоррупционный суд начал рассматривать первые дела

Высший антикоррупционный суд отчитался, что за первый день работы получил 14 ходатайств.

«Результаты первого дня работы: в ВАКС поступило 14 ходатайств. Все они автоматически распределены между судьями, поэтому антикоррупционное судопроизводство началось не только торжествами, но и реальными делами», — сообщается на Facebook-страница ВАКС.

Напомним, что председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич на брифинге 5 сентября объявила о начале работы суда. По предварительным подсчетам, из местных общих судов в ВАКС должны поступить более 3000 уголовных производств, из которых 190 — из НАБУ и САП.

При этом президент Владимир Зеленский пообещал помочь антикорсуду избавиться от дел мелких чиновников, чтобы работать над привлечением к ответственности действительно крупных коррупционеров.