Украинцы покупают все больше электромобилей

За 8 месяцев 2019 года в Украине поставили на учет 4791 электромобиль — это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Укравтопром.
Отмечается, что основную массу в этом количестве составили легковые автомобили — 4441 штук, остальные 350 штук — коммерческие авто.
«Если регистрация легковых автомобилей на электротяге по сравнению с прошлым годом увеличились на 47%, то спрос на коммерческие электромобили подскочил в 2,1 раза», — говорится в сообщении.
Большинство приобретенных украинцами электромобилей ранее уже были в употреблении.
За период с января по август 2019 года доля импортируемого секонд-хенда на первичном рынке легковых электромобилей составила 91%, а в коммерческом сегменте рынка — 95%.
Самым популярным легковым электромобилем в Украине продолжает оставаться Nissan Leaf — за восемь месяцев 2019 года 2207 автомобилей этой модели пополнили автопарк страны.
В топ-10 электрокаров, со значительным отставанием от лидера, также вошли: Tesla Model S — 384 авто, BMW i3 — 243 авто, FIAT 500е — 207 авто, Volkswagen Е-Golf — 198 авто, Renault Zoe — 186 авто, Mercedes-Benz B-Class Electric Drive — 155 авто, Tesla Model X — 136 авто, Chevrolet Bolt — 126 авто, Jaguar I-Pace — 102 авто.
«В коммерческом сегменте почти всю статистику сформировал Renault Zoe Kangoo Z.E. — 323 регистрации с начала года», — отметили в Укравтопроме.
Напомним, что в августе украинцы приобрели и зарегистрировали 8,3 тысячи новых легковых автомобилей — это на 12,5% больше по сравнению со спросом годом ранее, и лучший результат для внутреннего рынка за последние 19 месяцев.
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