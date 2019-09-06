Маск опроверг, что дарил президенту Беларуси Tesla

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск не дарил президенту Беларуси Александру Лукашенко автомобиль Tesla. Об этом он сообщил, отвечая на соответствующий вопрос в Twitter.
О том, что у него есть электрический автомобиль Tesla, который подарил ему сам Илон Маск, Лукашенко заявил во время выступления в минской школе 2 сентября. «Я, правда, не на электрическом велосипеде езжу чаще, а кручу педали обычного. У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил», — говорил он.
Позднее издание «Белорусский партизан» усомнилось в правдивости слов главы государства, поскольку электромобиль стоимостью порядка $165 тыс., по их данным, появился у Лукашенко два года назад и о подарке Маска никто не сообщал.
В Twitter издания была опубликована статья под названием «Кто на самом деле подарил Лукашенко электрокар за $165 тысяч?». В комментариях под ней пользователь под ником «Слава Украине!» обратился к Маску с вопросом, действительно ли он сделал такой подарок белорусскому лидеру.
«Эм, нет», — ответил предприниматель.
Компания Tesla была основана Илоном Маском в 2003 году. Всего были выпущены четыре модели электромобилей: Roadster, Model S, Х и 3, а также грузовой Semi. По итогам первого квартала 2019 года чистый убыток компании по производству электромобилей составил $702 млн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016