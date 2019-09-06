Резервы Украины превысили 22 миллиарда долларов

По состоянию на 1 сентября 2019 года международные резервы Украины составляли 22,015 миллиардов долларов — за месяц они выросли на 175 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Положительная ценовая конъюнктура для украинского экспорта, высокий урожай зерновых и умеренные объемы импорта поддержали благоприятную ситуацию на валютном рынке», — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 сентября объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Напомним, что на начало августа международные резервы Украины достигли 21,8 млрд долларов.