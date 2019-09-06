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Австрия уведомила ЕС о попытке иностранного вмешательства в выборы

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Австрия уведомила ЕС о попытке иностранного вмешательства в выборы

Правительство Австрии предупредило структуры Европейского союза о попытке внешнего вмешательства в избирательную кампанию по выборам в Национальный совет (нижняя палата парламента). Об этом сообщило в пятницу Австрийское агентство печати со ссылкой на ведомство федерального канцлера республики.

Австрийские власти уведомили ЕС через систему раннего оповещения Rapid Alert System (RAS) о продолжающихся несколько месяцев мощных хакерских атаках на информационные ресурсы консервативной Австрийской народной партии (АНП), которую возглавляет Себастьян Курц — главный претендент на пост канцлера Австрии по итогам предстоящих парламентских выборов. Сама партия заявила, что атаки использовались для взлома базы данных и манипуляций полученными сведениями. В АНП назвали кибератаки нападением не только на ее инфраструктуру, но и на австрийскую демократическую систему. В настоящее время сайт партии работает с перебоями.

Система RAS была учреждена в марте 2019 года для обмена информацией между странами ЕС о попытках дезинформации из третьих стран. Решение об уведомлении ЕС было принято в Вене в связи с тем, что австрийская сторона не исключает причастности к кибератакам негосударственных игроков с целью манипулирования выборами в парламент.

Тем временем бывший партнер Австрийской народной партии по правительственной коалиции — Австрийская партия свободы (АПС) — запросила канцлера Бригитте Бирляйн созвать Совет национальной безопасности. Депутаты от АПС убеждены, что хакерские атаки на ресурсы АНП — вторая крупная попытка манипуляции выборами в Австрии после публикации скандальной видеозаписи с Ибицы, которая привела к развалу правительства в мае и политическому удару по АПС.

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии были назначены на 29 сентября после того, как в мае 2019 года в результате публикации компрометирующей видеозаписи с участием бывшего австрийского вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе распалось коалиционное правительство АНП и АПС. Кабинет министров во главе с канцлером Себастьяном Курцем был отправлен в отставку, канцлером переходного периода до проведения выборов была назначена Бригитте Бирляйн.

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Досрочный уход Курца с поста канцлера стал началом активной предвыборной борьбы в Австрии. Кроме того, внутриполитические потрясения привели к росту популярности самого Курца. Согласно прогнозам экспертов АНП во главе с Курцем на предстоящих парламентских выборах может набрать до 40% голосов и будет определять состав правительственной коалиции. Социал-демократическая партия Австрии не сможет добиться значительного роста уровня поддержки и может оказаться на втором месте, третья позиция достанется правой АПС.

Австрия, вмешательство в выборы
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