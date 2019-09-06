Рябошапка продолжает увольнять прокуроров областей

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров восьми областей.

«Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 6 сентября 2019 года уволил с должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Таким образом, Рябошапка уволил прокурора Волынской области Виктора Швыдкого, Ивано-Франковской — Александра Стратюка, Кировоградской — Анатолия Коваленко, Луганской — Владимира Янко, Львовской — Юрия Квяткивского, Ровенской — Богдана Подубинского, Сумской — Виталия Матвийчука, Тернопольской — Вячеслав Перча.

Напомним, что ранее генпрокурор уволил прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.