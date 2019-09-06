Евгению Шевцову, которого поймали на легализации доходов онлайн-казино, пророчат должность в УСРА

Экс-заместителя директора Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Евгения Шевцова, которого называют один из претендентов на должность руководителя Управления стратегических разработок и анализа (УСРА), уличили в отмывании денег. Об этом пишет Апостроф

По данным издания вместе с супругой Аленой Дегрик Шевцов по меньшей мере 8 лет назад организовал схему по легализации незаконной прибыли онлайн-казино. Деньги запрещенных в Украине операторов азартных игр 1xbet, Leon, «Фаворит» и «Пари-матч» в «сторону России и офшоров» выводили ООО «Финансовая компания «Леогейминг Пей» Дергик и ООО «Бизнес Ритейл Груп​» Шевцова. В 2017 году оба стали фигурантами уголовного производства. «Ежесуточно посредники „прокручивали“ до 20 млн грн. Ежегодно легализовали порядка 350 млн долларов США, полученных преступным путем», — сообщают Vesti.

Согласно поданной Шевцовым декларации за 2018 год, собственность чиновника заключается в наручных часах Rolex и охотничьем ружье Merkel Jagd. Недвижимость, автомобили, а также банковские счета оформлены на Алену Дегрик, на депозите порядка 18 млн грн и 15 тыс. долл.