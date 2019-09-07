Баканов и Шефир ездили на день рождения Суркиса

4 сентября в Киеве на празднование 70-го дня рождения давнего соратника Виктора Медведчука и нынешнего нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Григория Суркиса приехали председатель СБУ Иван Баканов и первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир.

Об этом идет речь в расследовании «Эпоха Суркиса» программы «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый»).

Празднование юбилея бизнесмена и народного депутата Григория Суркиса началось днем 4 сентября и продолжалось около 10 часов в элитном отеле «Интерконтиненталь» в центре столицы.

Как пишут журналисты, Баканов приехал на празднование около девяти часов вечера. Как оказалось, на входе в отель он ждал именно Шефира. И даже помог ему нести, похоже, подарок. По наблюдению «Схем», оставили праздник они одновременно, в полночь.

О том, что Баканов и Шефир были именно на праздновании дня рождения Суркиса, свидетельствовали пакеты элитного бренда Fendi, с которыми отель того в этот вечер оставляли все гости.

Приезжали поздравить депутата также олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В компании жены на праздник приехал другой олигарх Виктор Пинчук.

Заметили там и Bentley, которое выехало из подземного паркинга — им, по данным «Схем», пользуется жена олигарха Дмитрия Фирташа — Лада Фирташ.

Также журналисты заметили на праздновании экс-президентов Леонида Кравчука, Леонида Кучму и Виктора Ющенко.

Съемочная группа зафиксировала среди гостей также представителей уже прошлой власти — экс-главу СБУ Василия Грицака.

Заметили там и сына бывшего генпрокурора Юрия Луценко Александра.

Отдельно приехали на праздник несколько актеров студии «Квартал 95».

Напомним, что в конце августа Зеленский анонсировал «очень громкую историю, которая очень плохо закончится» относительно «Оппозиционной платформы — За жизнь». Президент намекнул, что располагает информацией о финансировании партии из-за рубежа.