Войти
Washington Post написала о давлении Трампа на Зеленского
резонанс
Washington Post написала о давлении Трампа на Зеленского
Зеленский утвердил новый состав СНБО
официально
Зеленский утвердил новый состав СНБО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Баканов и Шефир ездили на день рождения Суркиса

675
Баканов и Шефир ездили на день рождения Суркиса

4 сентября в Киеве на празднование 70-го дня рождения давнего соратника Виктора Медведчука и нынешнего нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Григория Суркиса приехали председатель СБУ Иван Баканов и первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир.

Об этом идет речь в расследовании «Эпоха Суркиса» программы «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый»).

Празднование юбилея бизнесмена и народного депутата Григория Суркиса началось днем 4 сентября и продолжалось около 10 часов в элитном отеле «Интерконтиненталь» в центре столицы.

Как пишут журналисты, Баканов приехал на празднование около девяти часов вечера. Как оказалось, на входе в отель он ждал именно Шефира. И даже помог ему нести, похоже, подарок. По наблюдению «Схем», оставили праздник они одновременно, в полночь.

О том, что Баканов и Шефир были именно на праздновании дня рождения Суркиса, свидетельствовали пакеты элитного бренда Fendi, с которыми отель того в этот вечер оставляли все гости.

Приезжали поздравить депутата также олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В компании жены на праздник приехал другой олигарх Виктор Пинчук.

Заметили там и Bentley, которое выехало из подземного паркинга — им, по данным «Схем», пользуется жена олигарха Дмитрия Фирташа — Лада Фирташ.

Также журналисты заметили на праздновании экс-президентов Леонида Кравчука, Леонида Кучму и Виктора Ющенко.

Съемочная группа зафиксировала среди гостей также представителей уже прошлой власти — экс-главу СБУ Василия Грицака.

Заметили там и сына бывшего генпрокурора Юрия Луценко Александра.

Читайте также: Washington Post написала о давлении Трампа на Зеленского

Отдельно приехали на праздник несколько актеров студии «Квартал 95».

Напомним, что в конце августа Зеленский анонсировал «очень громкую историю, которая очень плохо закончится» относительно «Оппозиционной платформы — За жизнь». Президент намекнул, что располагает информацией о финансировании партии из-за рубежа.

Григорий Суркис, Сергей Шефир, Иван Баканов
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 7 сентября 2019
Пятница, 6 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как искоренить неосознанные привычки

Достаточно сложно изменить привычку, которую можно физически увидеть или почувствовать: ежедневно ходить на прогулку, садиться писать, каждый день есть салат на обед. Их легко увидеть, хотя и непросто привить в жизни. Но как насчет подсознательных привычек, о которых вы даже не подозреваете? Может быть, вы обратите на них внимание позже, а может быть, не заметите никогда. Как изменить такие привычки?
Алексей Хмельницкий
Алексей Хмельницкий
глава Киевского областного теротделения АМКУ

И снова корпорация «Укрбуд», или Грабить киевлян имеют право только...

Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов, для которых устанавливает тарифы без согласования с соответствующими органами власти.
Александр Баунов
Александр Баунов
главный редактор carnegie.ru

Почему Макрон так тепло принимал Путина во Франции

Возвращение России в Большую семерку невозможно, но невозможно и решение многих важных для семерки проблем без нее. Доверительный контакт с российским руководством, возможность незримо представлять Россию на ее собраниях – важный дипломатический актив, который Франция не хотела бы упустить.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016