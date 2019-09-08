В Украине в ближайшие дни сохранится летняя погода

На 8-9 сентября синоптики прогнозируют в Украине небольшую облачность и без осадков, лишь на Закарпатье и в Карпатах днем кратковременный небольшой дождь.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, днем 9 сентября в западных областях и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18° (в Карпатах и на востоке страны местами 7-9°), днем 23-28°, в южной части, Кировоградской и Днепропетровской областях до 30°, на крайнем западе страны 20 −25°.

В Киеве и Киевской области 8-9 сентября будет переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.

10-11 сентября в Украине без осадков, лишь в западных областях 10 сентября кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°, днем 21-27°, в западных областях 18-24°.

В Киеве и столичном регионе 10-11 сентября без осадков. Температура ночью 9-14°, днем 21-26°.