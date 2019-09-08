Евросоюз больше не намерен пересматривать дату Brexit

Европейский Союз не согласится отсрочить дату выхода Великобритании из блока, как того требует парламент страны. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Reuters.

По словам главы МИД Франции, Евросоюз после 31 октября не будет продлевать Великобритании срок для переговоров относительно ее выхода из блока.

«Мы не собираемся делать это (продолжать) каждые три месяца», — сказал он.

Напомним, что Палата лордов британского парламента 6 сентября поддержала законопроект, который запрещает выход страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем. 4 сентября этот законопроект уже приняли депутаты Палаты общин. Он предусматривает перенос срока Brexit на 31 января 2020 года, если договоренности с ЕС не удастся достичь до 19 октября.

Отметим, что британское правительство пока придерживается своего плана Brexit и не будет добиваться переноса даты выхода Британии из ЕС

Об этом, как передает Reuters, заявили два министра правительства Бориса Джонсона.