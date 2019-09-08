Евросоюз больше не намерен пересматривать дату Brexit

Европейский Союз не согласится отсрочить дату выхода Великобритании из блока, как того требует парламент страны. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Reuters.
По словам главы МИД Франции, Евросоюз после 31 октября не будет продлевать Великобритании срок для переговоров относительно ее выхода из блока.
«Мы не собираемся делать это (продолжать) каждые три месяца», — сказал он.
Напомним, что Палата лордов британского парламента 6 сентября поддержала законопроект, который запрещает выход страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем. 4 сентября этот законопроект уже приняли депутаты Палаты общин. Он предусматривает перенос срока Brexit на 31 января 2020 года, если договоренности с ЕС не удастся достичь до 19 октября.
Отметим, что британское правительство пока придерживается своего плана Brexit и не будет добиваться переноса даты выхода Британии из ЕС
Об этом, как передает Reuters, заявили два министра правительства Бориса Джонсона.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016