Нацбанк укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на понедельник, 9 сентября, укрепил официальный курс гривны на 22 копейки - до 25,0860 грн за доллар против 25,3106 грн за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,6624 грн против 27,9885 грн 6 сентября.