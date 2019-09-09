Рябошапка пообещал скорую передачу в суд резонансных дел

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявляет, что в скором времени ряд резонансных дел, расследуемых в Украине, будут переданы в суд.
Как передает Интерфакс-Украина, отвечая на вопрос журналистов в понедельник в Киеве о том, когда будут не только задержания, а и «резонансные посадки», генпрокурор сказал: «Уже скоро».
«Мы с коллегами из правоохранительных органов отрабатываем несколько важных кейсов. Думаю, что в скором времени эти кейсы будут переданы в суд или, по меньшей мере, будут серьезные процессуальные подвижки, я имею ввиду подозрения или другие процессуальные действия... Но пока не могу говорить, по каким именно делам», — сказал он.
Что касается привлечения к ответственности депутатов, то, как заверил Рябошапка, «не имеет значения, представителем какой депутатской фракции является человек, который, возможно, совершил уголовное правонарушение».
Руслан Рябошапка также не исключает подачи в Верховную Раду представлений на снятие неприкосновенности с народных депутатов ещё до вступления в силу закона о снятии неприкосновенности.
«Может такое случиться», — сказал Рябошапка журналистам в понедельник, говоря о том, могут ли некоторые народные депутаты лишиться неприкосновенности ещё до вступления в силу соответствующего закона.
Отвечая на вопрос о том, о ком идёт речь, генпрокурор сказал: «Не скажу, не могу сказать. Думаю, что в ближайшие месяц-два будут».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016