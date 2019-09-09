Рябошапка пообещал скорую передачу в суд резонансных дел

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявляет, что в скором времени ряд резонансных дел, расследуемых в Украине, будут переданы в суд.

Как передает Интерфакс-Украина, отвечая на вопрос журналистов в понедельник в Киеве о том, когда будут не только задержания, а и «резонансные посадки», генпрокурор сказал: «Уже скоро».

«Мы с коллегами из правоохранительных органов отрабатываем несколько важных кейсов. Думаю, что в скором времени эти кейсы будут переданы в суд или, по меньшей мере, будут серьезные процессуальные подвижки, я имею ввиду подозрения или другие процессуальные действия... Но пока не могу говорить, по каким именно делам», — сказал он.

Что касается привлечения к ответственности депутатов, то, как заверил Рябошапка, «не имеет значения, представителем какой депутатской фракции является человек, который, возможно, совершил уголовное правонарушение».

Руслан Рябошапка также не исключает подачи в Верховную Раду представлений на снятие неприкосновенности с народных депутатов ещё до вступления в силу закона о снятии неприкосновенности.

«Может такое случиться», — сказал Рябошапка журналистам в понедельник, говоря о том, могут ли некоторые народные депутаты лишиться неприкосновенности ещё до вступления в силу соответствующего закона.

Отвечая на вопрос о том, о ком идёт речь, генпрокурор сказал: «Не скажу, не могу сказать. Думаю, что в ближайшие месяц-два будут».