Официальная гривна вплотную приблизилась к 25

Национальный банк Украины на вторник, 10 сентября 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 6 копеек — до 25,0266 грн за доллар против 25,0860 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,6118 грн против 27,6624 грн накануне.