Парламент Великобритании во второй раз отказал Джонсону в досрочных выборах

Палата общин Великобритании во второй раз проголосовала против предложения премьера Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов в стране 15 октября.
Об этом сообщает Sky News.
«Депутаты еще раз отклонили призыв Бориса Джонсона о досрочных выборах в следующем месяце», — говорится в сообщении.
Согласно голосованию в Палате общин только 293 депутата при необходимых 434 поддержали предложение о проведении выборов 15 октября.
По данным канала, для Джонсона это уже шестое поражение в британском парламенте с момента его избрания премьером.
Отмечается, что первая попытка по досрочным выборам провалилась в ночь на 5 сентября.
Как сообщалось, вчера британская королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке выхода страны из Евросоюза. Также стало известно, что парламент Великобритании временно прекращает свою работу с 10 сентября по 14 октября.
Великобритания должна оставить Евросоюз 31 октября.
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