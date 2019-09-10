Barometer 2019 - выпьем историю!

С 27 по 29 сентября в КВЦ "Парковый" состоится самое ожидаемое и самое масштабное бар-шоу в барной индустрии - BAROMETER InternationalBarShow2019. Его не пропускают бармены, бартендеры, бар-менеджеры, собственники баров и ресторанов, а также производители, дистрибьюторы алкоголя и просто любители коктейлей.Каждый год его посещает около 15000 человек. Не пропусти и ты!
Концепция Barometer2019 - roots, «корни».
В 2019 вектор будет направлен к корням, истокам. Корни питают рост – и вместе с BAROMETER 70+ спикеров со всего мира исследуютисточники креативности, развития, роста индустрии.
В эти 3 дня ты отправишься в путешествие по 20+ лучшим барам планеты.
Только представь, не покидая Киев, ты погрузишься в коктейльную культуру заведений, входящих в топ 50 баров мира! Попробуешь новые и легендарные коктейли с самых разных уголков земли от таких заведений как TheClumsies… (Афины, Греция), TheTipplingClub(Сингапур),Zuma(Дубай, ОАЭ), Panda& Sons(Эдинбург, Великобритания), Hope& Sesame(Гуанчжоу, Китай), LeSyndicat(Париж, Франция), AlterEgoBar(Киев, Украина), SpicyNoSpicy(Киев, Украина),BarBaczewski(Львов, Украина),CloudGarden(Винница, Украина), ZeldaBar(Одесса, Украина) и др.
И кроме этого, ты получишь максимум вкусовых удовольствий от самых разнообразных блюд на террасе, выберешь все, что необходимо для барного дела (инвентарь, оборудование и т.п.), приобретешь книги для расширения знаний в барной сфере и даже подберешь для себя новый образ.
Не пропусти главное барное событие года! Приобретай билеты на сайте www.barometer.show
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