Депутаты хотят ликвидировать Спецкомиссию по вопросам приватизации

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который подразумевает ликвидацию парламентской Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации. Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества».
Среди прочего предполагается исключить статью № 9 Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» и признать утратившим силу Постановление Верховной Рады «О Контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации».
Вышеуказанная статья № 9 («Контрольные комиссии по вопросам приватизации») говорит о том, что «в целях обеспечения контроля за осуществлением приватизации, соблюдением законодательства Украины о приватизации и анализа ее последствий из числа депутатов образуется Специальная контрольная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам приватизации».
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества для последующей продажи через электронную систему торгов «Prozorro. Продажи» в рамках малой приватизации.
Кроме того, президент поручил Кабмину принять законопроект «Об отмене перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации» до 1 октября 2019 года.
Также Зеленский призвал составить список стратегических предприятий, не подлежащих приватизации. Кроме того, президент призвал начать подготовку больших государственных компаний к приватизации и привлечению инвестиционных советников до 1 декабря 2019 года. При этом первый конкурс для таких советников должен быть проведен не позже 1 апреля 2020 года.
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