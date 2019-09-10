Какие новости оказывают давление на валютный сектор

В данный момент и американский доллар, и валюты развивающихся стран (EM) находятся под комплексным давлением внешних факторов. В первую очередь, это геополитика, напряженные отношения между США и Китаем, замедляющие экономический рост, сложная ситуация в Италии, Великобритании, Гонконге, а также «плавающий» ценник нефти.

США и Китай не договорились

До тех пор пока конфликт двух сверхдержав не будет разрешен хотя бы на уровне назначенных переговоров, напряженность будет оказывать определенное давление на валюты развивающихся стран.

Несмотря на то, что введенные с начала сентября пошлины существенным образом не навредили экономике США и Китая напрямую, подобная инициатива еще раз доказала, что до полной разрядки далеко. Вместе со сверхдержавами от конфликта в некоторой мере страдают и крупные корпорации, и рынки.

Растущая нефть поддерживает рубль

Наблюдения последних дней доказали, что рубль не всегда находится в тесной связке с черным золотом, однако, полностью отрицать эту связь, разумеется, нельзя.

На фоне позитивных статистических новостей из Китая в сегменте деловой активности нефть пошла вверх. Ее скорректировали лишь прошлые отчеты API, показавшие, что запасы нефти в США вышли в небольшой плюс, хотя ожидалось их сокращение. Ждем очередных отчетов Минэнерго США и Института нефти – по прогнозам запасы нефти все же сократятся на этой недели.

Хорошие новости из Европы и Гонконга

Администрация Гонконга объявила, что пресловутый законопроект об экстрадиции преступников в Китай пока будет снять с повестки дня. Напоминаем, что именно он стал причиной протестов населения и массовых конфликтов с правоохранительными органами.

В Италии удалось сформировать правящую коалицию с «Пятью звездами» и Демократической партией, а в Лондоне Палата общин проголосовала за перенос вопроса о выходе Королевства из ЕС.

Действия ФРС в сентябре

В средине сентября пройдет очередное заседание представителей Федеральной резервной системы. Сложно предположить, пойдет ли регулятор на смягчение политики, но некоторые эксперты уверены в необходимости снижения ставки – даже не на 25, а на 50 пунктов. Если это произойдет, валюты развивающихся стран получат определенную поддержку.

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