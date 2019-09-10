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Рада сделала шаг к отмене «поправок Лозового» и разрешению прослушки депутатов

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Рада сделала шаг к отмене «поправок Лозового» и разрешению прослушки депутатов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым отменяются так называемые «поправки Лозового» и предоставляется право НАБУ и ГБР самостоятельно осуществлять прослушивание народных депутатов.

Соответствующее решение относительно законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства» (№ 1009) поддержали 297 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти, сообщает Укринформ.

Также ВР сократила вдвое сроки подготовки законопроекта ко второму чтению. Такое решение поддержали 278 народных депутатов.

Законпроект 1009 изымает изменения в Уголовный процессуальный кодекс (так называемые «поправки Лозового»), которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжалования сообщения о подозрении.

В то же время законопроектом предоставляется право Национальному антикоррупционному бюро Украины и Государственному бюро расследований самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Кроме того, согласно законопроекту, с УПК и закона о статусе народного депутата изымается норма, которая запрещает без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 29 августа внес законопроект № 1009 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства».

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту 6 сентября принять данный законопроект за основу и в целом.

Изменения в Уголовный процессуальный кодекс, инициатором которых был депутат ВР Андрей Лозовой (Радикальная партия Олега Ляшко), так называемые «поправки Лозового», вступили в силу 15 марта 2018 года.

Этими положениями были ограничены сроки расследования преступлений. В частности, правоохранители обязаны установить причастность подозреваемого к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, средней тяжести — 12 месяцев, а уголовного проступка — 6 месяцев.

В случае нераскрытия преступления в установленные сроки, уголовное производство следует закрыть. В исключительных случаях следователь может попросить суд продлить сроки расследования.

Кроме того, согласно изменениям в УПК, подозреваемый получил право обжаловать факт вручения ему сообщения о подозрении — через 2 месяца после вручения подозрения.

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Также следователей и прокуроров лишили права самостоятельно назначать экспертизы, в том числе для установления причин смерти и размера материального ущерба. Полномочия назначать экспертизы теперь имеет исключительно суд.

Кроме того, районные управления правоохранительных органов не могут подавать свои ходатайства в соответствующие районные суды. Они обязаны подавать ходатайство исключительно в тот суд, в рамках территориальной юрисдикции которого зарегистрирован орган следствия как юридическое лицо.

Также были изменены правила проведения обысков силовиками. В частности, правоохранители в ходатайствах о проведении обысков должны указывать, какие именно предметы они хотят найти. В ходе обыска является обязательным присутствие адвоката, а следственные действия следует фиксировать на аудио- и видеоаппаратуру.

НАБУ, Верховная Рада
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