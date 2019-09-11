Нацбанк рекордно укрепил гривну – уже меньше 25

Национальный банк Украины на среду, 11 сентября, укрепил официальный курс гривны на 14 копеек - до 24,8823 грн за доллар против 25,0266 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,4700 грн против 27,6118 грн накануне.