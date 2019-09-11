В Украине еще несколько дней будет тепло

В среду, 11 сентября, в Украине ожидается 24-29°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
«В Украине 11 сентября небольшой дождь. Без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с, в Приазовье и Крыму отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°, на крайнем востоке страны и в Карпатах 5-8° тепла, днем в Украине 24-29°», — отмечается в сообщении.
В Киеве 11 сентября небольшая облачность, но без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 26-28°.
В Киевской области завтра также облачно и без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 24-29°.
12-13 сентября в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южной части северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днем 24-29°, 13 сентября в западных областях 21-26°.
В Киеве и столичной области 12-13 сентября переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 24-29°.
В Украине 14-15 сентября ночью без осадков, днем, кроме южных областей, местами небольшой дождь. Температура 14 сентября ночью 9-15°, на побережье до 18°; днем 22-28°, на западе и севере 17-23°; 15 сентября снижение температуры на 3-5°.
В Киеве и столичной области 14-15 сентября ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура 14 сентября ночью 10-15°, днем 17-22°; 15 сентября снижение температуры на 3-5°.
Также синоптики предупреждают, что 11-16 сентября в Украине сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, 11-13 сентября в большинстве районов Львовской области и в Карпатах высокая (4 класса) пожарная опасность.
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