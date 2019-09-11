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Меркель заявила об ответственности Европы за урегулирование конфликта между РФ и Украиной

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Меркель заявила об ответственности Европы за урегулирование конфликта между РФ и Украиной

Европейцы должны укреплять трансатлантический Альянс, но одновременно брать на себя большую ответственность, в том числе в деле урегулирования международных конфликтов.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в среду на дебатах в бундестаге, сообщает Укринформ.

«Европа должна оставить след в урегулировании конфликтов в мире... На нас лежит ответственность за урегулирование конфликта между Россией и Украиной», — заявила канцлер.

Она отметила, что в последние недели, после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского, сделаны первые шаги в направлении продвижения в выполнении Минских соглашений. Канцлер проинформировала депутатов, что в настоящее время проводится работа по организации саммита в «нормандском формате» «в течение следующих недель», чтобы сделать очередные шаги в этом направлении.

Глава немецкого правительства также высказалась за урегулирование ситуации в Сирии, Ливии, за продолжение ядерного соглашения с Ираном и поиск путей деэскалации в этом регионе, назвав это европейской задачей.

Меркель отметила, что дискуссия проходит во время больших перемен, когда возник «новый образец распределения силы в мире». С одной стороны, до сих пор существует сильная сверхдержава — США, с которой Европа тесно связана, несмотря на все разногласия. Но, в отличие от времен холодной войны, США уже не играют автоматически роли защитника Европы, поэтому нужен больший вклад самой Европы в дело безопасности.

Канцлер подчеркнула важность укрепления трансатлантического Альянса, а также подтвердила готовность ФРГ «двигаться в направлении» обязательства довести оборонный бюджет до 2% ВВП.

С другой стороны, сказала Меркель, есть Китай со вполне отличной политической системой, с огромным экономическим и военным ростом, не связанный никакими режимами контроля над вооружениями. КНР играет все большую роль на мировой арене и принимает на себя все большую ответственность в многостороннем порядке, и Германии следует вести диалог с этой страной.

«Растущее соперничество между США и Китаем вместе с геостратегическим укреплением России имеет глубокое влияние на Европу», — констатировала Меркель.

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Она также обратила внимание на то, что с выходом Великобритании из ЕС Европа ослабляется. Говоря о самой этой процедуре, канцлер выразила мнение, что «все еще есть шансы, чтобы Brexit состоялся упорядоченно».

В то же время, заявила Меркель, немецкое правительство готово и к нерегулированному выходу Великобритании из ЕС.

Ангела Меркель, Донбасс, отношения с Россией
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