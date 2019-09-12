Сегодня Рада рассмотрит изменения в регламент и проголосует за роспуск ЦИК

Верховная Рада в четверг, 12 сентября, планирует привести в соответствие с Конституцией нормы Регламента о порядке назначения и отставки премьер-министра, членов правительства, председателя Службы безопасности, а также досрочного лишения депутатов мандата.

Об этом говорится в повестке дня заседания, опубликованном на сайте парламента.

Так, соответствующий законопроект № 1045 «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины» и альтернативный ему проект № 1045-1 парламентарии планируют рассмотреть в четверг одним из первых, предварительно включив его в повестку дня.

Далее Рада перейдет к рассмотрению законопроекта «О внесении изменений в статью 116 Регламента Верховной Рады Украины относительно требований к предложениям и поправкам к законопроекту, который готовится ко второму чтению». Им предлагается, чтобы поправки в законопроекты, которые готовятся ко второму чтению, могли вноситься только в проект, принятый за основу. Авторы законопроекта прогнозируют, что это позволит повысить эффективность законодательного процесса в Украине.

Еще один пакет предложенных изменений в Регламент касается введения электронного документооборота, связанного с законодательным процессом (законопроект № 1044). Потенциальный закон предусматривает, чтобы сопроводительные документы к законопроектам подавались в электронном виде.

Следующим вопросом в четверг ВР рассмотрит три законопроекта — основной и альтернативные — о наказании депутатов за прогулы. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента рекомендовал принять проект № 1035-2: им предлагается лишать нардепов зарплаты за пропуски без уважительных причин более трети пленарных заседаний, более половины заседаний комитетов ВР.

Также Рада должна рассмотреть президентский законопроект об изменении организации обороны Украины (№ 1011). Так, его принятие позволит законодательно закрепить необходимость разработки и утверждения Президентом Плана обороны государства и утверждения его структуры.

В то же время, среди вопросов — рассмотрение законопроекта № 1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления», внесенного Президентом. Этот документ предусматривает в целом перезапуск судебной реформы.

Кроме того, Верховная Рада должна рассмотреть около десятка законопроектов в сфере экономики и финансов. В частности, речь идет о проектах № 1074 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии», № 1082 «О режиме совместного транзита и введении национальной электронной транзитной системы» и № 1069 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг».

Вместе с тем, в повестке дня четверга нет вопроса о рассмотрении проекта постановления № 2127 «О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии». Ранее первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в комментарии журналистам предположил, что парламент может на этой неделе принять решение о роспуске ЦИК.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко на брифинге в среду заявила, что это может произойти 12 сентября.

Профильный комитет Рады 11 сентября поддержал представление о досрочном увольнении членов ЦИК, внесенное накануне президентом Владимиром Зеленским.