ЕС продлил индивидуальные санкции против России

Евросоюз продлил режим индивидуальных санкций в отношении России. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Ограничительные меры продлены против 170 физических и 44 юридических лиц в России и в Украине. Санкции действуют до 15 марта 2020 года.

В Совете ЕС напомнили, что другие меры ЕС, введенные в ответ на кризис в Украине и действующие в настоящее время, включают:

экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики; в силе до 31 января 2020 года;

ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя и действующие только на территории Крыма и Севастополя; в силе до 23 июня 2020 года.

Отмечается, что нынешнее решение было принято Советом посредством письменной процедуры. Правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 13 сентября 2019 года.