Рябошапка уволил прокуроров еще трех областей

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об освобождении от должностей прокуроров трех областей.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Руководствуясь статьей 9 Закона Украины „О прокуратуре“, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об освобождении от должностей прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее генеральный прокурор уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, а также Черкасской областей.