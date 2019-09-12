В непризнанной ДНР все еще надеются интегрироваться в Россию

Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача о максимальной интеграции с Россией. Об этом заявил глава «республики» Денис Пушилин, сообщается на официальном сайте политика.
«Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа. Что у народа Донбасса не отнять, так это терпения», — сказал он.
По его словам, жители Донбасса на данный момент «настроены оптимистично» на фоне подписания президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенной выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР.
В июле президент России Владимир Путин подписал указ, расширивший упрощенный режим получения российского гражданства на украинцев, проживавших в любом районе Луганской или Донецкой областей. В апреле такую возможность уже получили жители территорий непризнанных ДНР и ЛНР, занимающих лишь часть этих областей.
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