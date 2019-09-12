Зеленский настаивает на встрече лидеров «Нормандской четверки» в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в настоящее время дата встречи лидеров стран «Нормандской четверки» не определена, при этом Киев настаивает на проведении этой встречи в текущем месяце.
«Сейчас у нас, буду говорить честно, даты нет. Мы настаиваем сейчас на том, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре», — сказал Зеленский в четверг в Киеве на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Зеленский подчеркнул, что для него окончание войны и возвращение всех пленных является приоритетной задачей как для президента.
«Формула Штайнмайера и все пункты Минских договоренностей будут рассматриваться и приниматься решения лидерами четырех стран. Мы должны обсудить все пункты Минских договоренностей», — заявил президент.
«Мы действительно будем готовиться к „нормандскому формату “... Мы разрабатываем карту выполнения Минских договоренностей с четкими сроками. И для меня это самое главное. Поэтому я обещать ничего не хочу. Ближайший шаг мой — это встреча в „нормандском формате“. И я верю, что мы на этой встрече сможем решить много сложных ключевых элементов Минских договоренностей. я считают это будет ближайший контакт с президентом РФ, — по поводу сроков, я имею в виду, ближайший », - сказал Зеленский.
Читайте также: Стало известно, сколько в Украине будут стоить новые iPhone
Напомним, посол Франции в Украине Этьен де Понсен вчера также не исключил, что втреча лидеров глав государств «нормандского формата» (Украина, Франция, Германия, РФ) может состояться еще до конца сентября текущего года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016