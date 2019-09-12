Зеленский настаивает на встрече лидеров «Нормандской четверки» в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в настоящее время дата встречи лидеров стран «Нормандской четверки» не определена, при этом Киев настаивает на проведении этой встречи в текущем месяце.

«Сейчас у нас, буду говорить честно, даты нет. Мы настаиваем сейчас на том, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре», — сказал Зеленский в четверг в Киеве на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Зеленский подчеркнул, что для него окончание войны и возвращение всех пленных является приоритетной задачей как для президента.

«Формула Штайнмайера и все пункты Минских договоренностей будут рассматриваться и приниматься решения лидерами четырех стран. Мы должны обсудить все пункты Минских договоренностей», — заявил президент.

«Мы действительно будем готовиться к „нормандскому формату “... Мы разрабатываем карту выполнения Минских договоренностей с четкими сроками. И для меня это самое главное. Поэтому я обещать ничего не хочу. Ближайший шаг мой — это встреча в „нормандском формате“. И я верю, что мы на этой встрече сможем решить много сложных ключевых элементов Минских договоренностей. я считают это будет ближайший контакт с президентом РФ, — по поводу сроков, я имею в виду, ближайший », - сказал Зеленский.

Читайте также: Стало известно, сколько в Украине будут стоить новые iPhone

Напомним, посол Франции в Украине Этьен де Понсен вчера также не исключил, что втреча лидеров глав государств «нормандского формата» (Украина, Франция, Германия, РФ) может состояться еще до конца сентября текущего года.