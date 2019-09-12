«Нафтогаз» прогнозирует рост цены на газ с началом отопительного сезона

«Нафтогаз Украины» рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей за ПСО, которая будет действовать в сентябре, и одновременно прогнозирует рост цен с завершением теплого времени года.
Об этом сообщает пресс-служба НАК на своем сайте.
Так, цена газа, по которой «Нафтогаз» продает его в сентябре газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 493,64 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).
«По сравнению с августом стоимость газа уменьшится на 3,4%. Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене», — отметили в пресс-службе НАК.
Всего с апреля этого года цена, по которой «Нафтогаз» продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей, снизилась почти на 28%, сообщили в компании.
В то же время в «Нафтогазе» предупредили, что с завершением теплого времени года ожидается повышение спроса на газ и возможен рост цен на него — как на европейском рынке, так и в Украине.
«Чтобы защитить потребителей по ПСО от сезонного колебания цен, „Нафтогаз“ предлагает им воспользоваться предложением „Газовый запас“ и приобрести газ на всю зиму по фиксированным летним ценам», — отметить в компании.
И напомнили: чтобы воспользоваться этим предложением, нужно обратиться к поставщику газа, подписать дополнительное соглашение и оплатить необходимые объемы газа до 25 сентября.
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