Нацбанк продолжает рекордно укреплять курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 13 сентября, укрепил официальный курс гривны на 14 копеек — до 24,8312 грн за доллар против 24,9688 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,2224 грн против 27,4732 грн накануне.

Последний раз такие котировки гривны к доллару наблюдались в августе 2016 года.