В Украине сегодня последний по-настоящему летний день

В Украине в пятницу, 13 сентября, осадки не ожидаются, температура днем 24-29°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«13 сентября в Украине осадки не ожидаются. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 24-29°», — говорится в сообщении.

В столичном регионе 13 сентября без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 24-29°.