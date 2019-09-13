Войти
Зеленский призвал страны Запада сохранить антироссийские санкции
позиция
Зеленский призвал страны Запада сохранить антироссийские санкции
Трамп разблокировал средства на военную помощь Украине
дружба народов
Трамп разблокировал средства на военную помощь Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

официально
RSS

Нацбанк и МВФ начали работу над новой программой сотрудничества

264
Нацбанк и МВФ начали работу над новой программой сотрудничества

Национальный банк Украины (НБУ) и Международный валютный фонд (МВФ) начали совместную работу над новой программой сотрудничества, говорится в сообщении пресс-службы НБУ в Facebook.

Согласно сообщению, в четверг состоялась первая встреча правления НБУ с миссией МВФ, которая прибыла в Украину.

В ней приняли участие председатель НБУ Яков Смолий, его первый заместитель Екатерина Рожкова и заместитель Олег Чурий, а также представители миссии МВФ во главе с Роном ван Роденом.

В ходе встречи Смолий подчеркнул, что сотрудничество с МВФ является чрезвычайно важным для поддержки макрофинансовой стабильности в Украине, прежде всего потому, что это залог дальнейшего осуществления реформ в стране, без которых невозможен долгосрочный рост украинской экономики. Также сотрудничество с МВФ открывает Украине доступ к официальному и частному финансированию.

Представители МВФ выразили намерение продолжать конструктивный диалог о новой программы сотрудничества, говорится в сообщении.

Как сообщалось со ссылкой на представителя Фонда Джерри Райса, миссия МВФ, прибывшая в Киев 11 сентября, планирует работать до 26 сентября или около этой даты, и по итогам работы миссии ожидается коммюнике.

«Один из важных элементов дискуссии — эффективная антикоррупционная структура», — отметил он.

Райс отметил, что Фонд остается заинтересованным в сотрудничестве с Украиной и после парламентских выборов и смены правительства.

По его словам, миссия проведет консультации с Украиной по статье IV устава МВФ.

Читайте также: Иностранцы уже скупили ОВГЗ на 88 миллиардов гривен

Премьер-министр Алексей Гончарук накануне сообщил, что целью переговоров с миссией является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества для Украины до конца года. Ранее он указывал, что намечено провести переговоры относительно новой трех-четырехлетней программы сотрудничества.

По прогнозам Нацбанка Украины, соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на срок 3-4 года объемом от $5 млрд до $10 млрд может быть достигнуто до конца этого года, что позволит до января получить первый транш по ней в размере около $2 млрд.

НБУ, МВФ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 13 сентября 2019
Четверг, 12 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О конкуренции, ценах и стремлении к идеалу

Теории свободного рынка основаны на существовании совершенной конкуренции, требующей, помимо прочего, отсутствия барьеров для входа и выхода с рынка, а также равный и полный доступ всех участников рынка к информации, (чего любой производитель и торговец всячески избегает). Но поскольку условия для совершенной конкуренции являются уж очень строгими, то рынков с совершенной конкуренцией может не существовать вообще.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Чем Украина отличается от Словакии?

Когда у вас будут возникать вопросы почему наши люди едут в Словакию, а не наоборот, то вот вам ответ. Более маленькая Словакия намного больше преуспела в привлечении инвесторов. И как видите, использует для этого конкретные стимулы, а не позиции в рейтингах и реформы. И именно по этой причине я считаю, что Украина за последние 5 лет провалила свою политику по привлечению инвесторов.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как искоренить неосознанные привычки

Достаточно сложно изменить привычку, которую можно физически увидеть или почувствовать: ежедневно ходить на прогулку, садиться писать, каждый день есть салат на обед. Их легко увидеть, хотя и непросто привить в жизни. Но как насчет подсознательных привычек, о которых вы даже не подозреваете? Может быть, вы обратите на них внимание позже, а может быть, не заметите никогда. Как изменить такие привычки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016