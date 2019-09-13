Нацбанк и МВФ начали работу над новой программой сотрудничества

Национальный банк Украины (НБУ) и Международный валютный фонд (МВФ) начали совместную работу над новой программой сотрудничества, говорится в сообщении пресс-службы НБУ в Facebook.
Согласно сообщению, в четверг состоялась первая встреча правления НБУ с миссией МВФ, которая прибыла в Украину.
В ней приняли участие председатель НБУ Яков Смолий, его первый заместитель Екатерина Рожкова и заместитель Олег Чурий, а также представители миссии МВФ во главе с Роном ван Роденом.
В ходе встречи Смолий подчеркнул, что сотрудничество с МВФ является чрезвычайно важным для поддержки макрофинансовой стабильности в Украине, прежде всего потому, что это залог дальнейшего осуществления реформ в стране, без которых невозможен долгосрочный рост украинской экономики. Также сотрудничество с МВФ открывает Украине доступ к официальному и частному финансированию.
Представители МВФ выразили намерение продолжать конструктивный диалог о новой программы сотрудничества, говорится в сообщении.
Как сообщалось со ссылкой на представителя Фонда Джерри Райса, миссия МВФ, прибывшая в Киев 11 сентября, планирует работать до 26 сентября или около этой даты, и по итогам работы миссии ожидается коммюнике.
«Один из важных элементов дискуссии — эффективная антикоррупционная структура», — отметил он.
Райс отметил, что Фонд остается заинтересованным в сотрудничестве с Украиной и после парламентских выборов и смены правительства.
По его словам, миссия проведет консультации с Украиной по статье IV устава МВФ.
Премьер-министр Алексей Гончарук накануне сообщил, что целью переговоров с миссией является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества для Украины до конца года. Ранее он указывал, что намечено провести переговоры относительно новой трех-четырехлетней программы сотрудничества.
По прогнозам Нацбанка Украины, соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на срок 3-4 года объемом от $5 млрд до $10 млрд может быть достигнуто до конца этого года, что позволит до января получить первый транш по ней в размере около $2 млрд.
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