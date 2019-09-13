Войти
Зеленский призвал страны Запада сохранить антироссийские санкции
позиция
Зеленский призвал страны Запада сохранить антироссийские санкции
Трамп разблокировал средства на военную помощь Украине
дружба народов
Трамп разблокировал средства на военную помощь Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

Россияне чаще других иностранцев получают финское гражданство

94
Россияне чаще других иностранцев получают финское гражданство

Россияне стали лидерами по получению гражданства Финляндии в 2018 году. Об этом сообщил в пятницу государственный центр статистики Финляндии.

«В 2018 году финское гражданство чаще других получали граждане России, всего их было 1,7 тыс.», — говорится в сообщении. Это число, однако, сократилось почти на 1 тыс. по сравнению с 2017 годом.

На втором месте по числу получивших финское гражданство оказались сомалийцы (856 человек), далее идут иракцы (621) и эстонцы (541). Всего же обладателями финских паспортов за прошлый год стали более 9,2 тыс. человек, что на четверть меньше, чем в 2017 году.

Средний возраст новых финских граждан составил 28 лет, указали статистики. При этом большинство из них сохранили и свое первое гражданство, поскольку, в частности, россиянам при получении финского паспорта можно не отказываться от российского.

Всего по состоянию на конец прошлого года в Суоми проживало около 126 тыс. человек с двойным гражданством, главным образом это были выходцы из РФ (31,6 тыс.), Швеции (8 тыс.) и Сомали (6,4 тыс.).

Читайте также: ГБР подтвердило обыски в банке Порошенко

В целом считается, что получить финское гражданство намного проще, чем во многих других странах ЕС. Для этого нужно прожить в стране четыре или пять лет по виду на жительство, сдать тест по одному из государственных языков и заплатить налоги. Некоторые местные политики и, в частности, партия «Истинные финны» неоднократно поднимали вопрос о необходимости ужесточить правила. До сих пор никаких кардинальных изменений в действующую систему внесено не было.

Финляндия, гражданство
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 13 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О конкуренции, ценах и стремлении к идеалу

Теории свободного рынка основаны на существовании совершенной конкуренции, требующей, помимо прочего, отсутствия барьеров для входа и выхода с рынка, а также равный и полный доступ всех участников рынка к информации, (чего любой производитель и торговец всячески избегает). Но поскольку условия для совершенной конкуренции являются уж очень строгими, то рынков с совершенной конкуренцией может не существовать вообще.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Чем Украина отличается от Словакии?

Когда у вас будут возникать вопросы почему наши люди едут в Словакию, а не наоборот, то вот вам ответ. Более маленькая Словакия намного больше преуспела в привлечении инвесторов. И как видите, использует для этого конкретные стимулы, а не позиции в рейтингах и реформы. И именно по этой причине я считаю, что Украина за последние 5 лет провалила свою политику по привлечению инвесторов.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как искоренить неосознанные привычки

Достаточно сложно изменить привычку, которую можно физически увидеть или почувствовать: ежедневно ходить на прогулку, садиться писать, каждый день есть салат на обед. Их легко увидеть, хотя и непросто привить в жизни. Но как насчет подсознательных привычек, о которых вы даже не подозреваете? Может быть, вы обратите на них внимание позже, а может быть, не заметите никогда. Как изменить такие привычки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016