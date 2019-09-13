В Кремле назвали свои сроки встречи в «нормандском формате»

Встреча лидеров стран нормандского формата (Франция, Германия, Россия и Украина) вряд ли состоится на следующей неделе, однако может пройти в октябре, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«На следующей неделе шансов нет», — ответил он на вопрос о том, может ли пройти встреча на следующей неделе.
«Там назывался ряд дат, которые пока еще не согласованы. Если так смотреть, как работа пойдет, то где-то октябрь исключать нельзя», — ответил он на вопрос о том, может ли саммит пройти до конца сентября.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что хотел бы провести такую встречу уже в сентябре.
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