Зеленский считает невозможным проведение в ОРДЛО выборов до вывода российских войск

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что местные выборы на Донбассе могут проводиться только после вывода российских войск и по украинскому законодательству.
На брифинге после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о том, будет ли сначала вывод войск, а потом выборы на Донбассе, Зеленский сказал: «Да. А что, может быть по-другому?», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Президент Украины указал, что это сложные темы, и речь идет не об одном вопросе.
«Это вопрос сначала обмена людей, потом разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Потом только мы говорим о разведении войск по всей территории, это 400 км. А только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях», — пояснил он.
Зеленский подчеркнул, что Донбасс — это Украина, и там должны быть местные выборы, но по украинскому законодательству.
«Все остальные детали и сроки я не могу с вами сейчас обсуждать», — указал он.
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