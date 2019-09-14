Правительство откорректирует проект бюджета уже после внесения в Раду

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год, который должен быть внесен в парламент до 15 сентября, будет базироваться на макропрогнозе, утвержденном еще предыдущим правительством (с ростом ВВП 3,3% — Ред.), сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в субботу в кулуарах 16-го форума YES.
«Но мы понимаем, что за следующие два месяца, (когда) для утверждения этого бюджета должно пройти несколько чтений, эти цифры будут откорректированы», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос, будет ли заложена в проект госбюджета-2020 заявленная им цель ускорения роста до 5% уже в следующем году.
Гончарук отметил, что в связи с тем, что с момента назначения правительства прошло всего две недели, стоит говорить не столько про тот бюджет, который будет подан сейчас, а про тот бюджет, который будет доработан.
Выступая на конференции, премьер еще раз подчеркнул, что задача увеличить темпы роста ВВП до 5% в следующем году и до 7% — с 2021 года — является выполнимой, и правительство намерено этого добиться, обеспечив суммарный рост ВВП на 40% за 5 лет.
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