Украинцам обещают сухие и прохладные выходные

В ближайшие сутки, 15 сентября, в Украине ожидается сухая и прохладная погода, лишь на юге сохранится тепло, сообщает Укргидрометцентр.
Ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 6-11°, днём 16-21°. В южной части ночью 9-14°, днем 20-25°. В Карпатах ночью 2-7° тепла, днём 8-13°.
В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью около 10°, днем 18-20°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 сентября самая высокая температура воздуха днём была +30 в 1903 году, самая низкая ночью +1,8 в 1925 году.
16 сентября - без осадков, лишь в северной части местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 8-13°, на побережье морей до 16°. Днем 19-24°, в южных, местами и в центральных областях 25-28°. В Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.
В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 11-13°, днём 20-22°.
14 сентября в 9 часов утра температура воды в Чёрном и Азовском морях была 19-22°, в Днепре в пределах Киева 20°.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016