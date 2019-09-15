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СМИ узнали о планах Джонсона нарушить закон

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СМИ узнали о планах Джонсона нарушить закон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается проигнорировать принятый ранее парламентом королевства закон, который откладывает выход страны из Евросоюза без достижения сделки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника.

По данным агентства, такое решение Джонсон принял в преддверии предстоящей встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером в понедельник, 16 сентября. Глава британского правительства хочет придерживаться «жесткого» плана, который обеспечит все возможное для сохранения сделки с ЕС, и не станет просить Юнкера об отсрочке.

Премьер-министр, добавил собеседник агентства, также отклонит любое предложение лидеров стран-участниц ЕС о переносе срока выхода Великобритании из ЕС на следующем саммите в Брюсселе. Джонсон, добавил источник Bloomberg, готов ради этого сражаться с противниками Brexit, включая лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, в суде. Джонсон неоднократно заявлял, что 31 октября Великобритания при любом сценарии выйдет из ЕС.

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В минувший понедельник, 9 сентября, в Великобритании вступил в силу закон, который обязывает правительство Соединенного королевства просить Евросоюз о трехмесячной отсрочке Brexit, если к 19 октября не будет достигнуто соглашение об условиях выхода из ЕС. Закон одобрила королева Елизавета II.

Ранее британский парламент приостановил работу до 14 октября, а Палата общин отклонила предложение премьер-министра о проведении в стране внеочередных выборов. Джонсону последние две недели не удается получить необходимое большинство в Палате общин для этого.

Brexit, Борис Джонсон
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