В Раде появился проект госбюджета на 2020 год

Проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству парламента.
Как сообщается на официальном сайте Рады, законопроект № 2000 зарегистрирован 15 сентября. Инициатором законопроекта указан народный депутат фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов, субъектом права законодательной инициативы — Кабинет министров.
Текст законопроекта в настоящее время отсутствует, отмечает Интерфакс-Украина.
Ранее в воскресенье премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал внесение в Раду проекта госбюджета на 2020 год, отметив, что 15 сентября — последний день, когда правительство должно подать его в парламент. При этом он уточнил, что до 2 ноября Кабмин рассчитывает внести в проект бюджета коррективы согласно обновленному прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Расходы на национальную безопасность увеличены на 33,8 млрд грн и составят 245,8 млрд грн. Финансирование Пенсионного фонда — 172,6 млрд грн. На развитие дорожной инфраструктуры предусмотрено 74,4 млрд грн, из которых 69,7 млрд грн — Дорожный фонд. Расходы на поддержку энергетической независимости запланированы в 2 млрд грн.
Гончарук также отметил, что текущий вариант госбюджета отменяет дотации агропредприятиям в пользу поддержки малых фермерских хозяйств.
Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что проект госбюджета-2020 предусматривает поступление 380 млрд грн от заимствований.
По ее словам, на конец 2020 года уровень госдолга к ВВП должен составить 46,7%. Одним из путей реализации такой задачи является постепенное сокращение дефицита госбюджета. В 2020м платежи по госдолгу составят 438,1 млрд грн, из которых 145,2 млрд грн — обслуживание госдолга, отметила Макарова.
Кроме того, министерство финансов сообщило в воскресенье, что сократило план поступления в государственный бюджет доходов от приватизации, заложив в проекте госбюджета на 2020 год 5 млрд грн доходов по этой статье против 17 млрд грн в госбюджете на 2019-й.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016