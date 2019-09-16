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Цены на нефть рекордно растут на фоне сокращения саудовской добычи

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Цены на нефть рекордно растут на фоне сокращения саудовской добычи

Мировые цены на нефть на момент открытия торгов на бирже ICE в Лондоне показали резкий рост после того, как Саудовская Аравия сократила добычу на фоне атаки дронов на заводы Saudi Aramco. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросла на 13,86%, до $69,91 за баррель. При этом в первые минуты торгов цена нефти Brent достигала значения в $71,95 за баррель. К предыдущему закрытию она составляла чуть больше $60 за баррель.

Цена октябрьского фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 11,23%, до $61,79 за баррель (против почти $55 на момент предыдущего закрытия).

Накануне, 15 сентября, аналитики и трейдеры заявили Reuters, что цены на нефть подскочат на $5–10 за баррель к открытию торгов в понедельник, 16 сентября. При этом они допустили, что в долгосрочной перспективе цены могут подняться и до $100 за баррель в том случае, если Саудовская Аравия не сможет быстро возобновить поставки нефти.

Эр-Рияд принял решение сократить добычу после того, как на двух крупных месторождениях нефти компании Saudi Aramco произошел пожар. Его причиной стала атака дронов. Атаке подверглись месторождения в Абкайке и Хурайсе в центральной части Саудовской Аравии утром 14 сентября.

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Атака привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое. Президент и гендиректор Saudi Aramco Амин Хассан ан-Насер сообщил, что компания приостановила добычу 5,7 млн барр. в сутки. Источники Reuters и Bloomberg указывали, что это половина суточного объема добычи.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам на нефтяные месторождения Саудовской Аравии, призвав все страны «публично и безоговорочно» осудить нападения. При этом ответственность за нападение взяли на себя хуситы.

нефть
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